Кнайсль назвала цель атаки дронов ВСУ на Москву

Все украинские дроны, атаковавшие Москву в воскресенье, были нацелены на жилые районы. На это указала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

"Сегодняшняя атака дронов на Москву была самой ожесточенной с 24 февраля 2022 года, - отметила она. - Все сегодняшние атаки дронов на территории России были направлены на жилые районы".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины в течение дня нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре РФ с применением 84 беспилотников дальнего действия. При этом все воздушные цели были сбиты или подавлены РЭБ.