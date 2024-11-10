ХАМАС выступило с призывом к арабским и исламским странам

Палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны, лидеры которых соберутся 11 ноября в Эр-Рияде, разорвать отношения с Израилем и сформировать альянс, который помог бы прекратить военные действия в секторе Газа и Ливане. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале ХАМАС.

"Призываем лидеров стран, планирующих принять участие в предстоящем саммите в Эр-Рияде, создать международный арабо-исламский альянс, который смог бы заставить Израиль и его союзников остановить войну в Газе и Ливане. <...> Требуем также нивелировать действие всех действующих соглашений о нормализации отношений с Израилем и добиться его полной изоляции на всех уровнях", - говорится в документе.

Сформированный альянс, по убеждению ХАМАС, должен будет добиться "прорыва блокады Газы, вывода израильских войск с оккупированных территорий, создания Государства Палестина и возвращения палестинских беженцев в их места проживания". Движение также указало на необходимость "как можно скорее оказать помощь жителям сектора Газа и обеспечить их жильем, особенно в преддверии наступления зимы".

30 октября МИД Саудовской Аравии выступил с призывом провести 11 ноября внеочередной арабо-исламский саммит с целью "обсудить продолжение израильской агрессии на палестинских территориях и в Ливане". В саудовском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что грядущую встречу на высшем уровне следует рассматривать как "продолжение прошлогоднего саммита".

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Год назад, 11 ноября 2023 года, в саудовской столице состоялся чрезвычайный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), созванный на фоне резкого обострения ситуации в регионе в октябре прошлого года. По итогам встречи в Эр-Рияде была сформирована контактная группа по Газе, в которую вошли главы МИД Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции, а также генеральный секретарь ОИС. Все они в ноябре и декабре 2023 года посетили РФ, Великобританию, КНР, США и Францию, где обсуждали способы прекращения огня в секторе Газа.