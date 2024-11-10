Глава МИД Ирана прокомментировал обвинения в подготовке убийства Трампа

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг обвинения США в причастности Тегерана к предполагаемому заговору с целью убийства Дональда Трампа. Министр призвал американцев укреплять доверие, сообщает Reuters.

Глава иранского МИД высмеял предполагаемый Вашингтоном заговор, якобы организованный Корпусом стражей исламской революции (КСИР) с целью убийства Трампа.

«Теперь ... сфабрикован новый сценарий... поскольку убийцы в реальности не существует, сценаристов привлекают для создания третьесортной комедии», — написал Аракчи в соцсети X.

Говоря о победе Трампа, Аракчи отметил, что американский народ сделал свой выбор решение и Иран уважает его волеизъявление.

«Путь вперед — это тоже выбор. Он начинается с уважения» — сказал Аракчи.

По его словам, «Иран не стремится к ядерному оружию» и на этом можно ставить точку. Политика республики строится с учетом исламского учения и «расчетов в области безопасности».

«Укрепление доверия необходимо с обеих сторон. Это не улица с односторонним движением», — добавил дипломат.

Иранские аналитики и инсайдеры не исключают возможности разрядки отношений между Тегераном и Вашингтоном при Трампе. При этом они считают, что восстановления дипломатических отношений не произойдет.

Глава МИД Ирана обратился с призывом к странам ЕС

Накануне Иран также категорически опроверг предполагаемые планы нападения на избранного президента. Представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи заявил, что речь идет о «гнусном заговоре» Израиля и иранской оппозиции за пределами страны с целью «осложнить отношения между Америкой и Ираном».