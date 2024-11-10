Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию и вернется к работе лишь в среду, 13 ноября, сообщает информационный центр правительства республики на официальном сайте.

В понедельник, 11 ноября, в Польше будет отмечаться День независимости, предусмотрены многочисленные официальные мероприятия.

В правительстве пояснили, что операция была плановой. Подробности перенесенной процедуры не сообщаются.

«Информационный центр правительства сообщает, что премьер-министр Дональд Туск перенес плановую медицинскую операцию. Он вернется к своим служебным обязанностям в следующую среду», — отметили в центре.

Напомним, что в апреле 2024 года премьер перенес воспаление легких. В течение нескольких дней он не принимал участие в публичных мероприятиях.

Ранее Туск анонсировал объявление сроков прекращения огня на Украине. Он пояснил, что страны НАТО ожидают предложений избранного президента США Дональда Трампа со сроками прекращения огня в зоне боевых действий.