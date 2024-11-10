Президент Израиля намерен встретиться с Байденом

Президент Израиля намерен посетить Белый дом
Президент Израиля Ицхак Герцог в предстоящий вторник намерен встретиться в Белом доме с Джо Байденом. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Это будет третья встреча Герцога с Байденом с тех пор, как уходящий президент США занял свою должность в январе 2021 года.
Программа встречи не озвучивается, вероятно, речь пойдет о дипломатических усилиях по прекращению войн в Ливане и секторе Газа.
Сейчас Герцог находится в США, он намерен выступить на Генеральной ассамблее еврейских федераций 2024 года. Она пройдет в Вашингтоне.
Герцог стал президентом Израиля три месяца назад, но уже обратил на себя внимание наблюдателей как минимум одной политической идеей.
В октябре он предложил странам Ближнего Востока создать структуру, аналогичную НАТО, чтобы противостоять Ирану.