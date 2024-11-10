Шор сделал заявление об итогах выборов в Молдавии

Молдавский политик Илан Шор, лидер оппозиционного блока «Победа», заявил, что Майя Санду сама посадила себя в кресло президента республики, «украла выбор» у граждан республики. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ЦИК республики, после обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, а ее оппонент Александр Стояногло — 44,67% голосов.

«Санду сама себя посадила в президентское кресло. Простая европодданная замарашка с имперскими замашками украла выбор у каждого молдаванина», — подчеркнул Илан Шор.

Политик подчеркнул, что наблюдатели зафиксировали беспрецедентное количество различных нарушений, в том числе «манипуляции, махинации, подкуп, угрозы».

В Кремле отказались признать Санду президентом Молдавии

Лидер блока резюмировал, что намеревается вместе с соратниками юридически оспаривать «итоги позорной для страны кампании».