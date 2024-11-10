Глава МИД Ирана обратился с призывом к странам ЕС

Тегеран готов к диалогу с ЕС, но западные государства должны прекратить действие санкций в отношении Ирана. Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью немецкой газете Der Spiegel, передает РИА Новости.

Иранский дипломат отметил, что готов к диалогу с европейцами «по поводу нашего сотрудничества с Россией». Однако вначале Западу необходимо отойти от политики санкций, которые «только усугубляют проблемы», а не решают их.

«Мое заявление таково: забудьте о санкциях! Они не работали в прошлом, не работают сейчас, и не будут работать в будущем», — сказал Аракчи.

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В октябре этого года СМИ сообщали, что Евросоюз вводит новые санкции в отношении Ирана из-за якобы «поставки России баллистических ракет».