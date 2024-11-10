Маск оскорбил высокопоставленного политика ФРГ

Американский бизнесмен Илон Маск на немецком языке прокомментировал критический пост о вице-канцлере ФРГ Роберте Хабеке. Он назвал политика «глупцом». Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Издание пишет, что аккаунт Wall Street Silver обвинил Хабека в том, что он поднял цены на энергоносители до одного из самых высоких уровней в мире, закрыв немецкие атомные электростанции. Кроме того, Хабек обсуждал введение массированной цензуры и контроль над соцсетями X и TikTok.

«Германия известна своими самыми умными инженерами и самыми глупыми выборными руководителями в мире», — написал автор Wall Street Silver.

После этого получил большую поддержку в комментариях, в том числе от Маска, который предпринял «словесную атаку на Хабека».

Habeck ist ein Narr («Хабек – дурак») — написал Маск.

Маска убрали из перечня украинского сайта «Миротворец»

Немецкое слово Narr переводится на русский как дурак, глупец, придурок, паяц, шут, чудак.

Ранее Маск назвал тем же словом канцлера Германии Олафа Шольца.