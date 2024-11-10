Владимира Зеленского следует отправить в отставку за его отказ от предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном плана прекращения огня, заявил на YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин .

Накануне Орбан сообщил, что в июле 2024 года встретился с Зеленским и уговаривал его пойти на мирные переговоры. Он объяснял необходимость скорейшего урегулирования кризиса тем, что «время в конфликте не на стороне Киева».

Премьер отметил, что украинский лидер не внял его увещеваниям, отказался идти на мир с Москвой, заявил, что напротив, уверен в том, что время работает на него.

«Вдумайтесь в слова Зеленского. Приехал к тебе очень серьезный человек, с богатейшим опытом, значительно старше тебя, Зеленского, и объясняет тебе [ситуацию]. Зеленский без нас, без украинцев, совершил это [отказался от переговоров]», — разъяснил Соскин.

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По его мнению, украинский лидер не имел права распоряжаться судьбами жителей страны без общественной дискуссии по теме переговоров. В связи с этим, заметил он, Зеленскому необходимо объявить импичмент.