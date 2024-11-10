Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние дни трижды провел переговоры с выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп на прошедших 5 ноября выборах набрал 277 голосов выборщиков, что обеспечило ему безоговорочную победу.

«За последние несколько дней я трижды разговаривал с Дональдом Трампом. Переговоры, направленные на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что, по мнению аналитиков, премьер намерен оставаться у власти в Израиле до выборов, которые должны состояться в 2026 году, а возможно, и дольше.

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Победа Трампа на выборах даст политику дополнительные шансы, отметили эксперты. Они добавили, что во время первого срока американский лидер выдвинул большое количество инициатив, которые были одобрительно восприняты руководством Израиля.