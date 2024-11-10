Премьер Баварии назвал условие создания коалиции с СДПГ

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер рассказал, что рассматривает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как единственно возможного партнера блока ХДС/ХСС в будущем коалиционном правительстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Единственным условием заключения соглашения является отсутствие в СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, отметил глава ХСС.

Журналисты пояснили, что, согласно проведенным в ноябре опросам общественного мнения, потенциальный альянс ХДС/ХСС и СДПГ не набирает необходимых 50% для формирования правящей коалиции.

По их данным, блок ХДС/ХСС получил поддержку 32% жителей ФРГ, тогда как рейтинг поддержки СДПГ составил лишь 15%.

Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве сообщил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.