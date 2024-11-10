Бывший исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер может возглавить Пентагон в администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Миллер исполнял обязанности министра обороны США в течение небольшого периода времени на завершающем этапе первого президентства Трампа - с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021 года. Среди других кандидатов на должность шефа Пентагона также числятся бывший госсекретарь США Майк Помпео и член Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида Майк Уолтц.