Кандидат в канцлеры ФРГ раскритиковал Шольца за недальновидность

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и его правительство полностью поддержали кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США и поступили недальновидно. Избранный президентом Трамп не намерен больше прислушиваться к Шольцу. Такое заявление сделал кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью журналу Stern.

Мерц обвинил федеральное немецкое правительство в неправильном подходе к президентским выборам в США, на которых Трамп «одержал безоговорочную победу». По словам Мерца, федеральное правительство должно было подготовиться к его переизбранию. Вместо этого МИД ФРГ в одностороннем порядке встал на сторону демократа Камалы Харрис.

«У Трампа хорошая память. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой американской администрацией», — сказал лидер ХДС.

Мерц заявил, что если станет канцлером, то будет «более активно представлять интересы Германии во внешней политике» и встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом на равных.

«Мы должны снова превратиться из спящей средней державы в ведущую среднюю державу», — заявил кандидат в канцлеры.

По его словам, Берлин до сих пор по-настоящему не формулировал и не отстаивал свои интересы, и это необходимо изменить. Американцы поступают гораздо агрессивнее.

«Нельзя, чтобы выгоду приобретала только одна сторона, мы должны заключать хорошие соглашения для обеих сторон. Трамп назвал бы это сделкой», — отметил немецкий политик.

В качестве примера Мерц привел поставки американских истребителей F-35. Берлин покупает их у США, но обслуживаются они американцами:

«Их следует обслуживать у нас, и мы получим необходимую занятость. Это было бы хорошим гешефтом для обеих сторон».

В заключение Мерц сказал, что пристально наблюдает за Трампом и общается со многими людьми, которые его очень хорошо знают. Они говорят, что общаясь с Трампом «надо выказывать свою прямую и ясную позицию».