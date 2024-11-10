Стала известна позиция немцев по проведению досрочных выборов

Большинство немцев выступили за досрочные выборы после распада коалиции
По результатам опроса, проведенного исследовательским институтом INSA, более половины граждан Германии поддерживают идею проведения досрочных выборов после распада правящей коалиции. Опрос проводился по заказу газеты Bild.
Исследование показало, что 57% участников выступают за немедленное голосование, 22% предпочли бы, чтобы выборы состоялись в марте, а 12% предложили перенести их на сентябрь, отказываясь от досрочного голосования. Остальные 9% опрошенных либо не имеют определенного мнения, либо им все равно.
Также выяснилось, что граждане Германии положительно оценивают деятельность уволенного экс-министра финансов Кристиана Линднера больше, чем работу канцлера Олафа Шольца. В опросе 29% респондентов выразили удовлетворение работой Линднера, тогда как только 21% одобряют действия Шольца.
Кроме того, в рамках еще одного опроса 59% участников высказали мнение, что Шольц проявляет неуважение к гражданам страны.
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Опросы проводились 7 и 8 ноября и в них приняли участие свыше тысячи человек. Информация о погрешности выборки не приводится.
Накануне американский журнал Foreign Policy писал, что раскол в коалиции политических партий, объединявшей социал-демократов, свободных демократов и партию «Зеленых», позволит Германии лучше приспособиться к президентству Дональда Трампа, который был избран новым главой США.