Украина продолжит получать помощь от союзников, которые, в частности, готовы реструктурировать ее долги, пока у власти сидят «американские марионетки», заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. Однако после прихода нового правительства, по его словам, Киев столкнется с банкротством — США в случае прихода независимой власти тут же потребуют выплат.

Но если в Киеве к власти придет независимое проукраинское правительство, то американцы прекратят заниматься оказанием помощи. <...> И вот тогда последует банкротство со всеми вытекающими последствиями, — пояснил Азаров.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский реагирует на свои политические и военные провалы обвинениями в адрес западных союзников. По его словам, такие причитания со стороны украинского лидера бесполезны.

При этом газета Wall Street Journal писала, что руководство США во главе с Джо Байденом намерено передать Украине боеприпасы для ПВО Patriot и NASAMS до возвращения команды Дональда Трампа в Белый дом. По данным журналистов, поставки будут осуществлены в ближайшие недели и должны будут покрыть потребности ВСУ до конца текущего года.