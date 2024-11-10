Названы вероятные угрозы президентскому сроку Трампа

Конгресс США может «списать со счетов» избранного президента США Дональда Трампа уже через два года.

Об этом сообщает РИА Новости.

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«Выборы в Конгресс США проводятся в несколько этапов, не сразу меняя весь состав, но при этом позволяя избирателям "выпускать пар раз" в два года. По американской конституции население не может инициировать отстранение президента от власти, поэтому оно проецирует свои настроения на конгрессменов, способных сделать это», — отмечается в материале.

Авторы материала подчеркнули, что одним из вероятных сценариев является то, что «медовый месяц» Трампа и законодателей-республиканцев будет длиться не четыре года, а вдвое меньше. Они резюмировали, что «многое будет зависеть от политики самого избранного президента США».