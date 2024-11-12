В Швеции подняли вопрос об отслеживании использования поставленного Украине оружия

Член парламента Швеции Олле Торелль поднял вопрос об отслеживании и контроле использования поставленного Украине Стокгольмом Оружия. Об этом говорится в обращении депутата к министру обороны страны Полу Йонсону. Текст письма Торреля изучила «Лента.ру».

В своем обращении депутат напомнил, что оказываемая Западом помощь Киеву «имеет решающее значение для укрепления обороноспособности Украины».

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«В нескольких международных отчетах указывалось на проблемы, связанные с отслеживанием международной военной помощи в зонах боевых действий и управлением ей. В отношении современного оборудования и систем вооружения также существуют требования к их надлежащему техническому обслуживанию и постоянному снабжению запасными частями для поддержания их эффективности. Для обеспечения этого крайне важно, чтобы в Швеции были созданы системы мониторинга и отслеживания направляемой нами поддержки, чтобы мы могли убедиться в том, что оборудование обслуживается и используется в соответствии с намерениями, которые определяют решения о предоставлении помощи», — уточняется в обращении. Швеции важно обеспечить, чтобы направляемые нами ресурсы действительно использовались по назначению, чтобы они использовались эффективно и чтобы ими должным образом управляли в соответствии с целями, лежащими в основе помощи. (...) Также важно, чтобы финансовые ресурсы, которые Швеция предоставляет Украине, направлялись правильно и чтобы в том, как используются эти ресурсы, была прозрачность Олле Торелль член парламента Швеции

В связи с этим депутат задает главе шведского Минобороны вопрос о планах страны осуществлять мониторинг поставляемой помощи.

«Как министр намерен (...) обеспечить правильное использование систем вооружения, материальных средств и финансовых ресурсов, которые Швеция направляет на Украину, их эффективное обслуживание и использование по назначению, и какие меры и системы существуют?» — спросил он.

5 ноября министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что Стокгольм передаст Украине два корабля береговой охраны и пакет гражданской помощи на 9,3 миллиона долларов, состоящий из 40 тысяч противогазов.