Возле военкоматов на Украине скопились огромные очереди

Огромные очереди образовались у военкоматов на Украине, поскольку люди не могут продлить отсрочку от мобилизации через электронные сервисы. Об этом сообщает издание "Страна".

Издание опубликовало видео, снятое возле одного из военкоматов в Одессе, где скопились десятки людей. При этом очередь движется очень медленно - к вечеру попасть в военкомат не смогли даже те, кто записался на раннее утро.

9 ноября закончился срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет. При этом на обновление данных дают всего семь дней. По данным издания, неофициальное решение вопроса стоит $700.

Ранее власти анонсировали возможность обновления отсрочки в национальном приложении "Резерв+" для отдельных категорий, но и там это многим не удается. Презентованный Министерством обороны Украины функционал приложения с предоставлением отсрочки инвалидам и студентам работает с проблемами. Кроме того, анонсированная бета-версия о предоставлении отсрочки многодетным родителям не работает вовсе. Вдобавок отмечается, что информацию о наличии инвалидности "Резерв+" загружает из реестра Пенсионного фонда, а многие инвалиды получали такой статус через соцслужбу, и теперь приложение не подтверждает их право на отсрочку.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 18 мая этого года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Мужчины пытаются любыми путями выехать из страны - по поддельным справкам или нелегально, зачастую рискуя жизнью.