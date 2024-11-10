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МИД Мали: Совбез ООН не подтвердил получение просьбы принять меры против Украины

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил РИА Новости, что Совет Безопасности ООН не подтвердил получение просьбы принять меры против Украины из-за поддержки ею терроризма в Африке.

В МИД Мали заявили об игнорировании Совбезом ООН просьб по Украине
© Газета.Ru
«На сегодняшний день Совет Безопасности даже не подтвердил получение того, что мы представили. Мы знаем, что Россия поддерживает наш шаг. Мы никого не услышали», — сказал Диоп на полях» первой министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка».

Дипломат отметил, что в Мали решили взять вопрос обеспечения безопасности под свой контроль. Диоп подчеркнул, что Россия является партнером его страны, и поддержка РФ дает ей обладание военным потенциалом, который позволяет национальным армиям Мали, Буркина и Нигера защищать суверенитет и сохранять территориальную целостность.

«И это сотрудничество в области безопасности идет хорошо, и мы верим, что оно сможет продолжаться, чтобы мы могли продолжать работать. Но у нас есть не только Россия, я думаю, есть Китай, есть Турция, есть много других стран. Все страны, которые уважают наш суверенитет, готовы работать с нами, но по-честному», — сказал глава МИД Мали.

9 ноября Диоп заявил, что террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Дипломат признал, что этот факт вызывает у властей серьезную обеспокоенность.

В октябре французская газета Monde писала, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года.

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