Россия пригласила в партнеры БРИКС еще одну страну

Россия пригласила Уганду стать страной — партнером БРИКС. Об этом сообщил глава МИД африканской республики Абубакер Джедже Одонго, передает РИА Новости.

Министр Уганды рассказал о приглашении на полях форума «Россия — Африка».

«Уганде было предложено стать членом — партнером БРИКС», — сказал он.

Абубакер Джедже Одонго отметил, что получил приглашение три дня назад. Сейчас власти Уганды анализируют его, но уже понятно, что БРИКС открывает для страны новые возможности в многополярном мире.

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Министр сказал что население африканских стран стремительно увеличивается, однако роста экономики не происходит. При этом африканцам перестают помогать различные международные финансовые институты.

«Это позволяет нам благосклонно относиться к альтернативным источникам <…> и БРИКС, Китай и другие — это варианты, которые мы сейчас рассматриваем и анализируем с учетом глубины требуемых результатов», — добавил Одонго.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с Джедже Одонго вопросы российско-угандийского сотрудничества в экономике, науке, образовании и медицине.