На юге Молдавии обнаружили упавший дрон

Полиция обследует дрон, упавший в поле возле села Фырлэдень в районе молдавского города Каушень.

Его нашел местный житель, который сообщил об этом правоохранителям, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национального инспектората полиции.

"В район падения дрона ограничен доступ граждан, на месте работают специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции, которые должны обследовать находку", - отмечается в сообщении, к которому приложена фотография находки.

Она напоминает радиоуправляемую модель самолета. Полиция обещает сообщить детали позже.