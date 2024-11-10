Североатлантический альянс, а также систему безопасности Запада ждёт мрачное будущее, если избранный президент США Дональд Трамп будет сотрудничать с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках урегулирования кризиса на Украине.

Такую точку зрения высказал колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс, по словам которого Европа готовится к новой жизни на ещё большей дистанции от США, чем когда-либо с 1941 года.

Песков дал оценку заявлениям Трампа о конфликте на Украине

«...Если избранный президент Дональд Трамп сдержит своё обещание работать с Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет унылым», — отметил он.

Ранее экс-командующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис допустил, что Трамп может вынудить Украину признать новые регионы России.