Избранный президент США Дональд Трамп не будет общаться с Владимиром Зеленским по вопросам урегулирования украинского кризиса. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков, сообщает РИА Новости.

Стариков считает, что Трамп передаст все полномочия по Украине вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.

«Этим будет заниматься вице-президент Вэнс. Трамп заниматься будет только Ближним востоком», — полагает он.

Экс-сотрудник СБУ также спрогнозировал, что быстро боевые действия не прекратятся. Однако администрация Трампа предпримет политические шаги для снижения уровня эскалации.

«Когда это начнется? Я так думаю, после инаугурации 20 января», — сказал Стариков.

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