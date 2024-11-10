Стало известно о тайном визите израильского министра в Россию

В России с тайным визитом побывал министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

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По словам высокопоставленных чиновников в Израиле, целью приезда Дермера были переговоры по урегулированию конфликта с Ливаном при посредничестве России. Он посетил Москву на прошлой неделе.

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