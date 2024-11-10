После поражения Камалы Харрис на президентских выборах Демократическая партия США пытается понять, почему она «совершенно неправильно поняла американский электорат и окончательно проиграла». Об этом пишет Washington Post.

Газета отмечает, что многие американцы не одобряли президентство Байдена. Еще больше считало, что страна движется в неправильном направлении. Люди требовали нового курса, но демократы так и не придумали, что им предложить.

Теперь ожидается, что партия, доноры и эксперты проанализируют, почему «гонка пошла наперекосяк». Донна Бразиле, соратница Харрис и бывший председатель Национального комитета Демократической партии, сказала, что «следующим шагом для демократов является глубокий самоанализ». По ее словам, необходимо выяснить, что пошло не так, прежде чем партия назначит новых лидеров и предпримет следующие шаги.

«Вы не перепрыгиваете с одной лошади на другую, когда едете на осле», — сказала она.

Но консенсус у демократов уже сложился. Они уверены, что партия «не смогла понять среднего избирателя и его опасения» и слишком сосредоточилась на Трампе. Так считает более двух десятков помощников предвыборного штаба, советников, стратегов и других лиц.

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Кроме того, многие демократы считают «первородным грехом» решение Байдена баллотироваться на второй срок, а также увольнение им всех, кто выражал тревогу по поводу его сокращающихся политических перспектив.

«Джо Байден — это первая, вторая и третья причина нашего поражения», — сказал помощник Харрис.

Некоторые сторонники Байдена также обвиняют «технократов эпохи Обамы», которые, по их словам, «набросились на Байдена», препятствуя выдвижению его кандидатуры. Они сделали это «только для того, чтобы присоединиться к кампании Харрис» и представить себя спасителями нации.

Washington Post пишет, что Трампу удалось победить «практически во всех демографических группах», и это позволило ему завоевать решающие голоса в семи колеблющихся штатах.