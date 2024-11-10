Любое мирное соглашение, которое заключит избранный президент США Дональд Трамп и которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину заявить о победе в военной операции на Украине, подорвет интересы Соединенных Штатов, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, чиновник рассказал о рисках, связанных с победой Трампа, в ходе выступления на заседании Европейского оборонного саммита в Праге.

Бауэр отметил, что его волнует вопрос: как скажется победа России на «поведении» ряда других государств, где у США «также есть интересы». Он добавил, что «на карту поставлено нечто большее, чем просто Украина».

Представитель переходной команды Трампа Кэролайн Ливитт пояснила, в свою очередь, что политик и бизнесмен был переизбран потому, что американцы «верят в то, что он возглавит нашу страну и восстановит мир во всем мире посредством силы».

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ранее, что если новая администрация США будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей.