Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что правительство Германии совершило ошибку в ситуации вокруг выборов президента США, сделав ставку на избрание кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

В интервью журналу Stern лидер оппозиционной партии указал на то, что МИД ФРГ в одностороннем порядке занял сторону Харрис.

"У [избранного президента США Дональда] Трампа хорошая память. Действующее правительство ФРГ не будет пользоваться уважением новой администрации [США]", - полагает Мерц. "Шольц сейчас и на международной арене является хромой уткой", - заявил он.

Лидер ХДС отметил, что в случае избрания канцлером намерен в отношениях с США активнее защищать интересы Германии и разговаривать с Трампом на равных.

Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца