СМИ: в секретном списке эскортниц оказались голливудские звезды

Глава сотрудничающего с OnlyFans-моделями агентства Unruly Тара Электра призналась, что есть «секретный список» актрис, которые готовы встречаться с влиятельными мужчинами за деньги. Об этом пишет Daily Mail.

Электра пояснила, что никогда не видела этот список, но знает о нем от знакомых-бизнесменов из Лос-Анджелеса.

«В нем есть и очень большое знаменитости — много кинозвезд и крупные топ-модели, про которых вы никогда бы не подумали», — уточнила глава агентства.

По ее словам, в списке подробно расписаны условия встречи, в частности, есть цена, за которую артистка готова провести ночь с клиентом.

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В перечень может попасть далеко не каждая женщина, отметила Электра. В него отбирают успешных, проверенных звезд.

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