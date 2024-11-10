Избранный президент США Дональд Трамп может вывести страну из НАТО. У президента есть способ обойти специально принятый закон, запрещающий такой шаг. Но вопрос, скорее всего, придется решать в суде, пишет издание Politico со ссылкой на юристов.

В 2023 году сенаторы Тим Кейн и Марко Рубио разработали закон, согласно которому любое решение президента о выходе из НАТО должно быть одобрено двумя третями Сената или утверждено актом Конгресса. Законодатели приняли эту меру в рамках Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год, его подписал президент Джо Байден.

«Юристы предупреждают, что Трамп может попытаться обойти защиту Конгресса в отношении НАТО, ссылаясь на полномочия президента в области внешней политики», — пишет Politico.

Закон «негерметичен», говорит Скотт Андерсон, научный сотрудник Брукингского института. По его словам, создается «прямой конституционный конфликт с Конгрессом, если президент попытается отозвать закон».

Если Трамп заявит, что США выходят из НАТО, неясно, будет ли у Конгресса юридическое право подать на него в суд, утверждает Кертис Брэдли, профессор юридической школы Чикагского университета.

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Юристы отмечают, что Верховный суд в целом постановил, что подобные конфликты между ветвями власти являются политическим вопросом. Их лучше решать с помощью политического процесса, а не судебного вмешательства.

Даже если Верховный суд рассмотрит это дело, неясно, кто выиграет, потому что процесс будет беспрецедентным.

«Это очень спорная юридическая территория, и она не ясна на 100 процентов», — заявил Андерсон.

Сейчас противники Трампа говорят, что его «пренебрежительные комментарии о НАТО вызывают тревогу».