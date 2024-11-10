Сын Трампа заявил, что через 38 дней Зеленский лишится «карманных денег»
Трамп-младший опубликовал в соцсетях картинку, на которой Зеленский находится рядом с его отцом.
На Зеленского при этом падает дождь из долларовых банкнот, пишут «Известия».
«У вас осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги», — написал Трамп-младший.
Таким образом он решил подшутить над Зеленским.
Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией
Младший сын избранного президента США Бэррон Трамп в этом году впервые проголосовал на президентских выборах. В марте ему исполнилось 18 лет.