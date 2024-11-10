Трамп-младший опубликовал в соцсетях картинку, на которой Зеленский находится рядом с его отцом.

На Зеленского при этом падает дождь из долларовых банкнот, пишут «Известия».

«У вас осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги», — написал Трамп-младший.

Таким образом он решил подшутить над Зеленским.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Младший сын избранного президента США Бэррон Трамп в этом году впервые проголосовал на президентских выборах. В марте ему исполнилось 18 лет.