Демократы начали готовить Сопротивление 2.0 из-за политики Трампа

Губернаторы-демократы и прокуроры начали подготовку Сопротивления 2.0, которое должно оградить штаты от консервативной политики избранного президента США Дональда Трампа, передает CNN. По данным канала, несогласные хотят навязать республиканцу «новые судебные баталии».

Губернаторы-демократы и генеральные прокуроры начинают создавать Сопротивление 2.0, выступая с жесткими заявлениями и обещая новые законы и судебные баталии, стремясь оградить свои штаты от консервативной политики, которую, как они ожидают, будет реализовывать избранный президент Дональд Трамп, — отметили журналисты.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен провести специальную сессию в конце года. Он намерен защитить политику штата по ряду вопросов, среди которых право на аборт, экология. Также к противостоянию с новой администрацией могут присоединиться Иллинойс, Массачусетс и Нью-Йорк.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Ранее представители Демократической партии США возмутились тем, что Джо Байден затянул с выходом из президентской гонки и оставил кандидату Камале Харрис несколько месяцев для предвыборной кампании. По их мнению, именно это повлияло на победу республиканца Дональда Трампа на выборах.