Дата завершения конфликта на Украине может быть определена вскоре после вступления Дональда Трампа в должность президента США, предположил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции. Фрагмент видео опубликовал на YouTube офис польского главы правительства.

По его мнению, реализация плана Трампа по завершению кризиса на Украине будет предполагать сокращение обязательств Вашингтона перед Киевом.

«Очень скоро, когда он [Дональд Трамп] вступит в должность, можно ожидать предложение о потенциальной приостановке огня», — отметил Туск.

Ранее премьер отметил, что все решения по урегулированию конфликта на Украине должны гарантировать безопасность Польши. По его словам, Варшава находится в трудном положении, поэтому ей «важно четко определять свои интересы».

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Ранее сообщалось, что избранный президент США сможет выполнить ряд обещаний только после инаугурации: по закону он не имеет права заниматься внешней политикой до официального вступления в должность.