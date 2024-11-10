Туск высказался о дате прекращения огня на Украине

Глава правительства Польши Дональд Туск в эфире «Польского радио» не исключил, что в ближайшее время Вашингтон объявит условия в рамках урегулирования ситуации вокруг Украины.

Так премьер-министр ответил на вопрос о мирных планах победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Туск считает, что мирные инициативы политика еще готовится.

Решения по украинскому конфликту должны приниматься не только с участием Киева, но и Европы, отметил Туск.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кровопролитие на Украине скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».