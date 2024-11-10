Маск похвалил одну идею против фон дер Ляйен

Американский бизнесмен Илон Маск похвалил идею о более прозрачной процедуре избрания главы Еврокомиссии (ЕС). Своим мнением он поделился в соцсети X.

© Lenta.ru

С соответствующим предложением выступил депутат Европарламента Фидиас Панайоту. Он отметил, что нынешнюю главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен надо избрать «более демократически».

Захарова прокомментировала предложение фон дер Ляйен о переводе ЕС на газ из США

«Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать», — призвал политик.

Маск поддержал его идею, заявив, что Панайоту озвучил «хорошую мысль».