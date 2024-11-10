В США назвали политику Трампа и демократов по Украине согласованной

Политика Дональда Трампа и Демократической партии США по Украине была давно согласована. Об этом в эфире YouTube-канала The New Atlas заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик.

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По его словам, Трамп был неотъемлемой частью «плана политического захвата Украины и превращения ее в анти-Россию», так как он создавал для этого идеальные условия во время своего первого президентского срока. Берлетик подчеркнул, что сейчас американские элиты понимают безвыходное положение Киева и с приходом к власти нового президента изменят свою риторику, чтобы подготовить население к новым, более масштабным конфликтам.

«Они надеются, что вы проглотите и примите за чистую монету знаки больших перемен, однако это предупреждение о том, что США вдвое усилят прежнюю политику, и вместо Украины будут воевать на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — считает Берлетик.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Трамп может совершить большую ошибку и попасть в «вашингтонское болото». «"Вашингтонское болото" постарается <...> связать [Трампа] по рукам и ногам. Трампа [будут обрабатывать] в духе "вашингтонского консенсуса". Мол, вот это сделать нельзя, вот это рискованно», — сказал он.