Год со дня убийства Нукеновой: за расследованием трагедии наблюдал весь мир

Год назад в Астане произошло убийство Салтанат Нукеновой. Преступление было совершено ее мужем, бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. Какой срок получил обвиняемый, почему за расследованием трагедии наблюдал весь мир?

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Что сделал Бишимбаев со своей женой

9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане была обнаружена мертвой 31-летняя Салтанат Нукенова. Следствие установило, что около восьми часов ее избивал муж Куандык Бишимбаев. На ее теле были обнаружены серьезные травмы, такие как раздробленные кости носа, которые, по заключению судмедэкспертов, она не могла получить самостоятельно.

На суде Бишимбаев утверждал, что девушка «сама спровоцировала конфликт», и он лишь несколько раз ударил ее, а травмы она получила во время падения. После жестокого избиения он запер ее в кабинке ресторана, которым управлял его двоюродный брат, и пытался скрыть следы преступления. Лишь несколько часов спустя была вызвана скорая помощь.

В ходе следствия стали известны обстоятельства семейной жизни Бишимбаева и Нукеновой: неоднократные побои, попытки убежать к родителям, ограничения, давление и отказ давать развод. Выяснилось, что Бишимбаев в день убийства заставил жену записать видео интимного характера на телефон в качестве «гарантии» отсутствия претензий со стороны ее семьи в случае развода. Это стало дополнительной статьей уголовного дела.

На суде бывший министр экономического развития Казахстана неоднократно менял свои показания, спорил с судмедэкспертом, свидетелями и вторым обвиняемым. Он сам ходатайствовал, чтобы решение выносил суд присяжных. Юристы из России и Казахстана, следившие за процессом, указывали, что Бишимбаев запросил участие присяжных, чтобы снизить возможность приговора в виде высшей меры наказания — пожизненного заключения.

«Я надеюсь, что этому нелюдю вынесут пожизненный срок заключения», — заявил отец убитой Амангельды Нукенов.

Какое решение суд вынес по Бишимбаеву, какой срок

Суд присяжных начался 27 марта и транслировался в прямом эфире онлайн. В итоге 13 мая Куандыка Бишимбаева признали виновным по ст. 99 и ст. 110 УК Казахстана — «Убийство» и «Истязание».

«Что касается срока в 24 года Бишимбаеву: наказание назначено за совершение особо тяжкого преступления — убийства. Санкция максимальная — 20 лет лишения свободы. И путем частичного сложения сроков ему добавили за истязание еще четыре года. Это почти „потолок“, который могут назначить по закону. Максимально — 25 лет, ему назначили 24 года», — приводит Telegram-канал ORDA слова судьи-координатора по взаимодействию со СМИ Алмы Есымовой.

Его двоюродного брата Бакытжана Байжанова приговорили к четырем годам тюрьмы. Его обвиняли в укрывательстве и недонесении о преступлении. Он был в ресторане во время избиения и помогал скрывать убийство.

Прокурор Айжан Аймаганова заявила, что Бишимбаев получил срок в соответствии с запросом обвинения.

Как дело Бишимбаева повлияло на Казахстан, почему за расследованием наблюдал весь мир

Этот случай стал первым в истории судебной системы Казахстана, который транслировался в YouTube, из-за чего трагедия получила широкое освещение как в казахстанских, так и в международных СМИ. Такие издания, как Reuters и BBC, активно следили за ходом дела. Именно благодаря массовой огласке внимание общественности было привлечено к проблеме домашнего насилия, что, несмотря на трагизм событий, стало важным шагом в борьбе за права женщин в Казахстане.

После произошедшей трагедии и дальнейшей ее огласки в республике приняли закон о домашнем насилии. Новый закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Для того чтобы добиться резонанса, граждане и уроженцы Казахстана проводили митинги во многих городах мира, в том числе в Берлине и на Сицилии. Власти Казахстана разделились во мнениях о том, как повлияло это дело на имидж страны: вице-спикер мажилиса (парламента) Дания Еспаева заявила, что на имидже Казахстана это отразилось негативно, но пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров считает, что урона нанесено не было.