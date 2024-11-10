Трамп предложил Харрис помочь погасить многомилионный долг

Избранный президент США Дональд Трамп предложил демократам помочь погасить долг, сумма которого составляет 20 миллионов долларов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов», — признался политик. Тем не менее призвал республиканцев помочь выплатить долг ради «единства».

По данным издания The New York Times, кампания кандидата от демократов Камалы Харрис имеет около 20 миллионов долларов долга после провальных предвыборных концертов.