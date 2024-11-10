Трампу прогнозируют победу во всех семи колеблющихся штатах

Избранный президент США Дональд Трамп одерживает победу во всех семи колеблющихся штатах, где все еще продолжается подсчет голосов. С таким прогнозом выступило в субботу агентство Associated Press.

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Последним колеблющимся штатом, в котором эксперты отдали победу Трампу, стала Аризона. Ранее агентство спрогнозировало победу республиканца в остальных шести - Джорджии, Мичигане, Неваде, Висконсине, Северной Каролине и Пенсильвании. Таким образом Трамп получает 312 голосов выборщиков, в то время как Камала Харрис - 226 голосов.

Официально подсчет голосов в части штатов еще не завершен. В Аризоне, по данным агентства, в настоящее время обработано 87% бюллетеней.

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Харрис является с января 2021 года вице-президентом. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.