Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в своем аккаунте в соцсети X, что конфликт на Украине начался из-за глупости президента США Джо Байдена.

«Украинская война — это глупость Байдена.... Это проблема Европы, а не Америки. Заставьте их выплатить следующие сто миллиардов», — поделился миллиардер.

Он подчеркнул, что «с нас достаточно», имея в виду жителей США.

До этого Сакс говорил, что лишь глупые люди верят, что в рамках конфликта на Украине речь идет о демократии, умные понимают, что украинский кризис представляет собой мошенничество.

По словам Сакса, речи о демократии на Украине не идет, ведь сами Соединенные Штаты фактически борются с демократией на Украине. Кроме того, Сакс напомнил, что большинство населения Донбасса и Крыма желали присоединения к России.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Также депутат Рады Евгений Шевченко написал письмо Дональду Трампу, где попросил победившего на выборах в США политика прекратить диктатуру на Украине.