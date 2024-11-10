Байдена уличили в намерении переправить все доступные средства на Украину

Американский миллиардер Дэвид Сакс уличил администрацию президента США Джо Байдена в намерении срочно переправить на Украину все доступные средства. Об этом он написал в соцсети X.

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По его словам, Вашингтон пытается максимально проспонсировать киевские власти до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года.

Ранее Сакс обвинил Киев в том, что тот платит «коррупционными деньгами» политикам США, которые выступают за продолжение конфликта на Украине. Происходящее он назвал «самой недооцененной историей в Вашингтоне». По его словам, речь идет не только о сыне президента США Джо Байдена Хантере. С ним согласился поддержавший кампанию Трампа миллиардер Илон Маск.