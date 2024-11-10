В ФБР готовятся к массовым увольнениям при Трампе

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США опасаются чистки в организации с приходом к власти избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Washington times со ссылкой на источники.

Отмечается, что ряд высокопоставленных лиц были «ошеломлены» и «потрясены» победой Дональда Трампа над вице-президентом Камалой Харрис. Во время своего первого срока республиканец уволил бывшего директора ФБР Джеймса Б. Коми в 2017 году, через пять месяцев после того, как президента привели к присяге.

По данным газеты, срок полномочий директора составляет 10 лет, но отбывание полного срока зависит от того, насколько он заслужит доверие президента.

Как указывают источники, в бюро опасаются, что избранный президент «разнесет все в пух и прах, когда вступит в должность», и что это будет «кровавая баня». Кроме того, не менее 50 высокопоставленных лиц пытаются как можно скорее уйти в отставку.

WT напоминает, что у Трампа с ФБР напряженная история. Началась она еще в 2016 году, когда бюро начало свое расследование о предполагаемых связях кампании Трампа с Россией.