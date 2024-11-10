Киев платит американским политикам, выступающим за продолжение военного конфликта на Украине. Об этом заявил миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

"Большинству поджигателей войны платят", — отметил он.

Сакс обратил внимание на то, что речь идет не только о Хантере Байдене — сыне президента США. Сложившуюся ситуацию он назвал "самой недооцененной историей в Вашингтоне". Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск согласился с мнением Сакса, опубликовав короткий ответ у себя на странице в Х.

"Да", — подчеркнул Маск.

8 ноября Маск спрогнозировал, что конфликт на Украине скоро завершится. Он отметил, что время для "подстрекателей войны и спекулянтов" истекло. Днем ранее Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил, что Киев не хочет от своих союзников помощи в организации переговоров с Москвой, а намерен сам решать, когда их начать. Зеленский напомнил, что Киев подготовил "формулу мира" и намерен продолжать работу по ее реализации.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.