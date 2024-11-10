В США дали прогноз о будущем республиканцев

Республиканцы по итогам всеобщих выборов в США уже гарантировали себе 216 мест в Палате представителей Конгресса и с вероятностью более 80% сохранят контроль над ней. Такие оценки представил американский портал DDHQ, сотрудничающий с газетой The Hill.

В текущем созыве из 435 мест в Палате представителей у республиканцев 220, у демократов - 212. Три места вакантны. Согласно расчетам DDHQ, с вероятностью 81,8% республиканцы сохранят контроль над нижней палатой Конгресса. Шансы на то, что большинство в ней получат демократы, оцениваются в 18,2%.

Прогнозы DDHQ свидетельствуют о том, что республиканцы в Палате представителей нового созыва гарантировали себе уже 216 мест, демократы - 208. Пока неясно, кому достанутся 11 мест. Для контроля над нижней палатой требуется 218 мандатов. Согласно оценкам портала, в новом созыве у республиканцев будет 220 мест, у демократов - 215.

На состоявшихся 5 ноября президентских выборах республиканец Дональд Трамп нанес поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.