В Израиле рассказали о тактике Трампа в отношениях с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп будет стремиться к снятию напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью «Поглед Инфо».

Он полагает, что Вашингтон планирует конкурировать с Россией, развивая сотрудничество с соседними с ней странами. Речь идет о Казахстане, Монголии, Узбекистане, Армении, а также Грузии и Белоруссии.

Эксперт объяснил, что это приведет к тому, что эти государства изменят свое отношение к Западу, с которым сейчас находятся в конфликте. При этом Россия и США по-прежнему будут соперниками, добавил он.