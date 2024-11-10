Трамп уточнил вопрос по своей администрации

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опроверг планы взять в свою администрацию бывшего постпреда при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео.

"Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время", - заявил республиканец.

Напомним, оба политика работали в администрации США в первый президентский срок Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что Помпео якобы рассматривался на пост нового главы Пентагона.

На днях Трамп назначил главой аппарата Белого дома сопредседателя своей кампании 67-летнюю Сьюзан Уайлс. Это первая женщина, выбранная на эту ключевую в американской администрации должность.