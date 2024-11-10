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Глава МИД Франции Барро заявил о риске превращения Европы в вассала США

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что существует риск разобщения Европы на фоне прихода к власти новой американской администрации.

Во Франции заявили о риске превращения Европы в вассала США
© globallookpress.com

Его слова приводит Le Parisien. Дипломат заявил, что Европа должна не допускать такого исхода событий, это вопрос политической воли. На данный момент есть риск превращения страны континента в "стареющий вассальный музей".

"Наше поколение должно выйти из состояния отрицания и набраться мужества, чтобы изменить судьбу, которая угрожает Европе", — сказал он.

О подобной судьбе стран Запада ранее заявляла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она утверждала, что Европа стала вассалом США и полностью раздавлена Вашингтоном. Похожее заявление сделал политолог и геостратег Андрей Школьников. Он подчеркнул, что у США, в отличие от России и Китая нет союзников, есть только вассалы.

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