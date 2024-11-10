Алиев заявил о близости Баку и Еревана к согласованию мирного договора

Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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По его словам, консенсус близок несмотря на то, что «значительная задержка Арменией своих предложений по тексту мирного договора негативно повлияла на процесс». Алиев уточнил, что стороны вернутся к обсуждению текста документа в конце ноября после климатической конференции ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

В конце октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, что Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки мирного договора. Он выразил осторожный оптимизм, что в ближайшее время сторонам удастся достичь согласия по данному вопросу, после чего договор будет готов к подписанию