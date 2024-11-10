Орбан: Европа не сможет поддержать Киев без помощи Вашингтона

Страны Европы не смогут финансово поддерживать Киев без помощи Вашингтона. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Украина находится в сильной зависимости от помощи западных союзников, подчеркнул он. Орбан спрогнозировал, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, уменьшит поддержку Киева из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте. В настоящее время растет число политиков, которые считают, что европейские страны должны адаптироваться к сложившейся ситуации на фоне победы Трампа, добавил Орбан.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины.

Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что "план победы" и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план. 5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.