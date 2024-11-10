Сийярто назвал дату возможного возвращения мира в Европу

Итоги президентских выборов в США, на которых одержал победу республиканец Дональд Трамп, создают хорошие условия для урегулирования конфликта на Украине и возвращения мира в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

По его мнению, есть веские основания полагать, что "в 2025 году в Европу может вернуться мир".

"Результаты президентских выборов в Соединенных Штатах создали совершенно новую политическую реальность, новую политическую обстановку", - сказал глава МИД.

По его мнению, Трамп будет придерживаться по отношению к событиям на Украине "диаметрально противоположного подхода, направленного на установление мира, по сравнению с подходом нынешней администрации США, которая поддерживает войну".

Сийярто считает, что вслед за США свой подход будет вынужден изменить и ЕС. "Это потребует изменения полностью провалившейся европейской стратегии, направленной на поставку оружия Украине, применение этого оружия на территории России и принятие новых пакетов санкций", - подчеркнул министр.

Он рассказал, что на саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Будапеште 7 ноября, можно было услышать выступления, в которых "с достаточно бодрым энтузиазмом излагалось, что Европа должна делать в этой новой реальности". В то же время были доклады, в которых повторялись "неудачные и уже наскучившие старые клише" о продолжении украинского конфликта.

По словам Сийярто, "самые свежие речи" принадлежали лидерам государств, не входящих в Европейский союз, в то время как значительная часть представителей блока "застряли в реальности, которая осталась уже далеко позади". Министр посетовал, что в ЕС только Венгрия и Словакия открыто выступают за прекращение военных действий и урегулирование украинского конфликта мирным путем.

Туск высказался о дате прекращения огня на Украине

В то же время глава МИД выразил надежду, что дальнейшие дебаты в ЕС позволят всем членам сообщества осознать необходимость изменения своей стратегии в отношении Украины. Он также отметил, что победа Трампа на выборах в США привносит новые реалии не только в мировую политику, но и в жизнь Венгрии, поскольку "мирный период открывает возможности для экономического роста".