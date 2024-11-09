В офисе Трампа отреклись от советника, призвавшего Киев забыть о Крыме

Старший советник Дональда Трампа, избранного президента США, Брайан Ланза не говорил от лица администрации, сообщили в офисе Трампа. Об этом пишет Reuters.

«Брайан Ланза был подрядчиком предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — подчеркнул неназванный представитель республиканца.

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Ранее Ланза рассказал, что Киев не должен думать о возвращении полуострова. Он заявил, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский скажет о необходимости вернуть Крым, он покажет несерьезное отношение к переговорам. Он добавил, что будущая администрация Трампа сосредоточится на достижении мира, а не на том, чтобы обеспечить Киеву возможность контрнаступления.